Franskmændene må gå ud, og butikker og markeder åbnes sammen med børnehaver og små skoleklasser.

Frankrig lemper fra mandag på restriktioner, som har været i kraft under coronakrisen siden midten af marts.

Kun madbutikker, apoteker, tobaksbutikker, banker og postkontorer har siden 17. marts kunnet holde åbent i landet.

Franskmændene har kun haft lov til at gå ud, hvis de har skullet arbejde eller havde nødvendige ærinder. De har dog kunnet motionere i op til en time hver dag.

Men en ny fase indledes mandag, selv om Frankrig er et af de hårdest ramte Europa sammen med Italien, Spanien og Storbritannien.

De franske myndigheder har registreret over 26.000 coronarelaterede dødstal, og antallet af bekræftede smittetilfælde nærmer sig 177.000.

Det svarer til over 40 døde per 100.000 indbyggere ifølge hjemmesiden Worldometers.

Mandag får de franske indbyggere lov til at være udendørs, og børnehaver og grundskolens laveste klassetrin genåbnes. Dertil kommer åbninger af de fleste af landets butikker og markeder.

Lempelserne mødes med blandede reaktioner i befolkningen.

- Jeg har været dødsens bange for genåbningen. Det er et stort ansvar at skulle have ansvaret for beskyttelse af mine ansatte og kunder, siger Maya Flandin, som er indehaver af en boghandel i Lyon.

Der er stadig forbud mod sammenkomster med mere end ti personer, hvilket vil vare frem til 1. juni - og muligvis længere. Barer og restauranter får tidligst mulighed for at genåbne i slutningen af maj.

Nationalforsamlingen vedtog lørdag en forlængelse af den nationale krisetilstand til 10. juli.

Lørdag meldte myndighederne om 80 døde med coronasmitte siden fredag. Det er det laveste antal coronarelaterede dødsfald på et døgn siden begyndelsen af april. Fredag lå dødstallet inden for det foregående døgn på 243.

Samtidig meddeler myndighederne, at antallet af indlagte på hospitalernes intensivafdelinger fortsætter med at falde.

I en del områder, herunder i Paris, vil en stribe lokale regler træde i kraft, når restriktionerne lempes mandag.

