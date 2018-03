Frankrig mistænker søster til saudiarabisk kronprins for vold mod en ansat og kræver hende anholdt.

Paris. De franske myndigheder har udstedt en arrestordre på søsteren til Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Søsteren er mistænkt for at have givet sin bodyguard ordre til at tæve en arbejder i sin franske lejlighed, oplyser kilder tæt på sagen til nyhedsbureauet.

Arrestordren mod søsteren, der bliver benævnt Hussat ben Salmane, blev udstedt sidst i december, oplyser kilden, der bekræfter en rapport i magasinet Le Point.

Kronprins Mohammad bin Salman er nummer to i landet efter sin aldrende far, kong Salman. Kronprinsen har senest gennemført reformer i militæret og foretaget en række udskiftninger af militære ledere.

Kritikere siger, at kampagnen er et spil og en magtdemonstration, som udføres af den 32-årige kronprins og hans inderkreds, som ønsker at mindske Saudi-Arabiens afhængighed af olie og modernisere det dybt konservative kongerige.

Moderniseringerne gælder blandt andet planer om statsligt sponsorerede koncerter, fjernelse af forbud mod biografer, kvindelige bilister og mere turisme.

/ritzau/AFP