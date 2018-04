Meldinger om et kemisk angreb i Syrien skal undersøges, melder Frankrig, som opfordrer til FN-hastemøde.

Damaskus. Frankrigs regering er "dybt bekymret" over meldinger om et kemisk angreb i Syrien i denne weekend, hedder det fra udenrigsministeriet i Paris.

Frankrig ønsker et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i et oprørskontrolleret område øst for Syriens hovedstad, Damaskus.

Desuden samarbejder Frankrig ifølge ministeriet med internationale organisationer og allierede om at få fakta om et formodet kemisk angreb i Syrien klarlagt.

Der er også kommet en reaktion fra Den Europæiske Union.

- Beviserne peger i retning af endnu et kemisk angreb udført af regimet, skriver EU i en skriftlig meddelelse.

Af beskeden fra Bruxelles fremgår det, at man på "det kraftigste fordømmer brugen af kemiske våben, og man opfordrer til en hurtig reaktion fra det internationale samfund".

Styret i Syrien under præsident Bashar al-Assads ledelse har afvist, at det står bag et angreb med kemiske våben i byen Douma, som er den sidste, der kontrolleres af oprørere i Ghouta øst for Damaskus.

Tidligere søndag har Rusland afvist meldinger og beskyldninger om et angreb med kemiske våben, og senere har Iran gjort det samme.

Irans udenrigsministerium skriver:

- Sådanne påstande og beskyldninger af amerikanerne og visse vestlige lande signalerer en ny konspiration mod Syriens regering og det syriske folk, og det kan være et påskud mod en militæraktion.

Styret i Teheran advarer om, at ethvert militært angreb med garanti vil komplicere situationen i Syrien og i regionen.

- Da Syriens hær har overtaget mod de væbnede terrorister, så ville det være ulogisk at benytte kemiske våben, skriver ministeriet.

/ritzau/Reuters