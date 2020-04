Fransk premierminister advarer forud for genåbning om en alvorlig risiko for en ny bølge af coronavirus.

En genåbning af det franske samfund, der efter planen skal begynde den 11. maj, afhænger af, om antallet af nye smittetilfælde falder til mindre end 3000 om dagen.

Det siger den franske premierminister, Édouard Philippe, under en debat i det franske parlament, hvor han præsenterede regeringens plan for en genåbning af det franske samfund efter otte ugers nedlukning.

- Hvis indikatorerne er dårlige, bliver nedlukningen ikke ophævet den 11. maj, siger han.

Men regeringens plan er, at børn får lov til at komme tilbage i børnehaver og skolernes mindste klasser fra 11. maj, siger han.

Børn i de ældre klasser vender tilbage til skolen en uge senere. Men det vil være med et krav om, at de bærer masker.

Hjemmearbejde vil fortsætte i mindst tre uger endnu, siger premierministeren.

Og det vil stadig være forbudt at mødes flere end ti mennesker, både privat og offentligt.

Men butikkerne vil begynde at genåbne, og metroen i Paris vil køre med 70 procent af den normale kapacitet. Det er dog et krav, at man bærer en maske eller et mundbind, hvis man tager offentlig transport, siger Édouard Philippe.

Mindre museer kan få lov at åbne den 11. maj, men de større museer må vente, siger han.

Også strandgæster må vente til mindst 1. juni, før de kan få lov at tage på stranden.

Premierministeren understreger samtidig, at der er en alvorlig risiko for en ny bølge af coronavirus, hvis en genåbning af samfundet ikke foretages med stor forsigtighed.

- Risikoen for en anden bølge, der vil ramme et svækket hospitalssystem, der vil medføre en ny nedlukning, der vil ødelægge de bestræbelser og ofre, der er gjort under disse otte uger, er en alvorlig risiko, siger Philippe.

Genåbningen vil derfor være fulgt af en fase med monitorering af, hvordan det går, siger han.

Regeringen vil fra 11. maj også begynde at teste enhver, der har været i kontakt med en coronasmittet person, siger Philippe.

Regeringen har et mål om at foretage mindst 700.000 test per uge fra den 11. maj og fremefter, siger premierministeren.

