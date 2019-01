Frankrigs regering ansætter ekstra toldere og ændrer lufthavne og havne forud for et brexit uden aftale.

Frankrigs regering har torsdag aktiveret landets planer for en håndtering af en situation, hvor Storbritannien forlader EU uden en aftale.

- Jeg har truffet beslutning om at aktivere planen for et no-deal brexit eller hårdt brexit, som det sommetider kaldes, siger den franske premierminister, Edouard Philippe, efter et regeringsmøde.

Den franske regerings plan har et budget på 50 millioner euro (omkring 373 millioner kroner).

Philippe siger, at regeringen blandt andet vil begynde at ansætte 600 personer - heraf den del toldere, som skal tage sig af handel og sikkerhed.

Planen omfatter også nye investeringer i lufthavne og havne, hvor der ventes flest problemer ved et hårdt brexit.

- Vi har en stærk overbevisning om, at Storbritannien vil forlade EU uden en exitaftale - navnlig efter at parlamentet med et overvældende stort flertal har forkastet den skilsmisseaftale, som var forhandlet på plads med EU, siger den franske regeringsleder.

En ny særlig lov i forbindelse med brexit blev vedtaget i Nationalforsamlingen i Paris tidligere på ugen.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, siger også, at risikoen for et hårdt brexit er større end nogensinde før, og det er op til briterne at komme med forslag til at løse hårdknuden.

Også EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, er ærgerlig over resultatet af afstemningen i det britiske underhus.

Den tidligere britiske premierminister Tony Blair siger torsdag, at det er uundgåeligt, at brexit forsinkes, efter at premierminister Theresa Mays brexitaftale med EU er forkastet i London.

- En forsinkelse er uundgåelig - stort set uanset, hvad man gør. Hvis jeg var den britiske regering nu, så ville jeg allerede føre diskussioner med EU om betingelserne for en senere udtræden, siger Blair til BBC.

/ritzau/AP