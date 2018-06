Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, siger, at iransk udmelding om atomprogram øger bekymring.

Paris. Irans erklæring, om at det vil øge dets kapacitet til at berige uran, hvis international aftale bryder sammen, er "tæt på den røde linje", siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, sagde mandag, at han havde givet ordre til forberedelser af øget uranberigelse, i det tilfælde at atomaftalen bryder sammen efter USA's udtræden af den.

- Dette initiativ er ikke velkomment. Det udtrykker en form for irritation, siger Le Drian til radiostationen Europe 1.

- Det er altid farligt at flirte med røde linjer, men de holder sig stadig inden for rammerne af atomaftalen, pointerer han.

Spændingerne mellem Iran og Vesten er taget til, efter at præsident Donald Trump trak USA ud af atomaftalen med Teheran fra 2015.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, havde onsdag et møde med Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, som presser på for at opretholde europæisk handel med Iran, som blev tilladt med atomaftalen.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, og Netanyahu blev ikke enige om, hvordan Iran skal håndteres på deres møde tirsdag aften.

Mens Frankrig sammen med flere andre europæiske lande forsøger at redde en aftale om Irans atomprogram, siger Benjamin Netanyahu, at aftalen vil bryde sammen af sig selv.

- Jeg har ikke bedt Frankrig om at trække sig fra JCPOA (atomaftalen med Iran, red.), fordi jeg helt grundlæggende mener, at den vil kollapse af sig selv under vægten af de økonomiske kræfter, siger den israelske regeringsleder, som har været modstander af aftalen fra den blev indgået.

/ritzau/Reuters