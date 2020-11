31-årig marokkaner, der i 2015 blev overmandet af passagerer på et tog, er tiltalt for terrorplaner.

Mandag indledes retssagen mod en marokkansk mand, der er tiltalt for et afværget terrorangreb om bord på et højhastighedstog i Frankrig i 2015.

Ayoub El Khazzani var tungt bevæbnet, da han åbnede ild om bord på toget, men blev overmandet af flere af passagerne på toget.

31-årige Khazzani, der tilsluttede sig den militante bevægelse Islamisk Stat i maj 2015, er i sagen tiltalt for "forsøg på terrordrab" og for at have "forbindelse til et terrornetværk".

Ud over Khazzani er tre personer tiltalt for at have bidraget til terrorplanerne.

Ayoub El Khazzani nåede at affyre et enkelt skud, inden en af togets passagerer forsøgte at stoppe ham.

Hurtigt derefter blev marokkaneren overmandet af tre amerikanere. To af dem var soldater, der ikke var i aktiv tjeneste.

Kilder har ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyst, at Khazzani allerede har tilstået sin ugerning.

Den tiltalte skulle have understreget, at han kun havde planer om at angribe de amerikanske soldater på orlov. Han afviser således at have haft planer om at angribe civile.

Den tidligere franske præsident François Hollande var dog ikke i tvivl om, at det kunne være endt i en stor tragedie, da han omtalte sagen i 2015.

- Man skal blot tænke på, at Ayoub El Khazzani var i besiddelse af 300 patroner og skydevåben for at forstå, hvad vi i sidste øjeblik forhindrede: En tragedie. En massakre, sagde han.

Sagen om det afværgede terrorangreb blev i 2018 filmatiseret i filmen "The 15.17 to Paris", hvor Clint Eastwood både stod for manuskript og instruktion.

El Khazzanis forsvarsadvokat hævder i dag, at marokkaneren er en forandret mand.

Han tager i dag afstand fra sine tidligere ekstremistiske holdninger og fortryder sine handlinger, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det afværgede angreb fandt sted få måneder efter et angreb på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris.

Senere på året blev 130 mennesker dræbt under et angreb på spillestedet Bataclan i den franske hovedstad.

Ayoub El Khazzani risikerer at blive idømt livstid i fængsel, hvis han kendes skyldig i tiltalepunkterne.

/ritzau/