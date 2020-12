Teatre, museer og biografer skulle være genåbnet i næste uge, men franskmændene må vente til efter nytår.

Frankrig lemper på seks ugers nedlukning, men indfører samtidig et landsdækkende udgangsforbud efter klokken 20.

Det sker i et forsøg på at nedbringe coronasmitten.

Udgangsforbuddet træder i kraft fra 15. december og vil også gælde nytårsaften. Men juleaften får familierne lov at tilbringe sammen uden at skulle være hjemme igen før klokken 20.

Det oplyser den franske premierminister, Jean Castex, torsdag aften.

Han siger også, at restauranter og barer forbliver lukket, ligesom biografer, teatre og museer også skal holde lukket i tre uger mere.

Det var ellers planen, at de kunne få lov at åbne i næste uge. Men det var betinget af, at antallet af daglige smittetilfælde ville falde til omkring 5000, har præsident Emmanuel Macron sagt.

Situationen er blevet "betydeligt bedre", siden Frankrig for anden gang i år indførte en nedlukning den 30. oktober.

Men i de seneste dage "er nedgangen blevet langsom".

- Vi er på en form for plateau, siger Castex.

- Vi kan ikke sænke paraderne, tilføjer han.

De seneste tiltag kommer på baggrund af et stigende smittetal, der i det seneste døgn er nået op over 14.000 nye smittetilfælde, siger sundhedsminister Olivier Véran.

Ugen inden var der i gennemsnit omkring 12.000 nye daglige smittetilfælde.

- Vi er stadig ikke ude af anden smittebølge, siger Véran.

Det udgangsforbud, der nu træder i kraft over hele Frankrig, gælder mellem klokken 20 og 06.

Et brud på de nye regler kan resultere i en bøde svarende til omkring 1000 danske kroner.

/ritzau/AFP