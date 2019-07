Det franske parlament vedtog torsdag ny lov om beskatning af digitale giganter som Facebook og Google.

Digitalskatten mod it-giganter som Facebook og Google har fyldt særligt meget i debatten. Frankrig er det første land, som har besluttet på egen hånd at indføre en skat rettet mod it-giganterne.

Den nye franske lovgivning har skabt vrede i USA. Den har fået Washington til at indlede særlige undersøgelser.

Lovgivningen kaldes Gafa-skatten som en forkortelse af Google, Apple, Facebook og Amazon. Den er vedtaget ved almindelig håndsoprækning i Senatet.

Den er tidligere stemt igennem i parlamentets underhus, Nationalforsamligen.

Den franske finansminister, Bruno Le Maire, sagde forud for afstemningen, at Frankrig og USA må løse deres stridigheder på anden måde end ved trusler.

- Som allierede kan og bør vi løse vores konflikter - ikke med trusler, men med andre midler, hed det i en udtalelse fra Le Maire i Senatet kort før den afsluttende afstemning.

- Frankrig er et suverænt land. Dets beslutninger om skatteanliggender er et suverænt anliggende, og det vil blive med at være det, tilføjede han.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gav onsdag ordre til en særlig undersøgelse af den franske digitalskat. Det kan føre til, at USA indfører nye toldafgifter eller andre handelsrestriktioner.

/ritzau/AFP