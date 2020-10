Erdogan beskyldte lørdag Macron for at være en antimuslim, der burde mentalundersøges.

Frankrig hjemkalder sin ambassadør i Tyrkiet, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan har angrebet præsident Emmanuel Macron verbalt med et sprogbrug, der er meget usædvanligt mellem Nato-allierede.

Det oplyser den franske præsidents kontor.

Erdogan sagde tidligere lørdag i en tale, at Macron er mentalt utilregnelig. Han trænger til behandling på grund af hans måde at behandle muslimer på.

- Præsident Erdogans kommentarer er uacceptable. Vredesudbrud og fornærmelser er ikke en rigtig metode, lyder det fra Macrons kontor.

- Vi forlanger, at Erdogan ændrer sin politiske kurs, for den er farlig ud fra alle synsvinkler, hedder det.

Det lyder videre fra præsidentens kontor, at man har bemærket "fraværet af kondolencer" fra den tyrkiske regering for det usædvanligt voldsomme drab, som en ung tjetjensk islamisk begik nær Paris forrige fredag på læreren Samuel Paty.

Det var et religiøst motiveret drab, hvor den 47-årige lærer fik skåret hovedet af. Hans brøde var, at han havde undervist om ytringsfrihed og have vist Muhammed-tegninger til de elever, som ønske det.

Det har fået Macron til at love en mere skrap politik over for islamister og ortodokse imamer i Frankrig.

I sin famøse tale lørdag beskyldte Erdogan Macron for at være antimuslimsk.

- Hvad kan man sige om et statsoverhoved, der behandler millioner af medlemmer af et andet trossamfund på denne måde? Først og fremmest, at han skal mentalundersøges, sagde Erdogan i talen, der blev vist på tyrkisk tv.

/ritzau/