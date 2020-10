Myndighederne i Paris melder om over 700 kilometers bilkøer før nedlukning af landet fredag.

Frankrig har torsdag registreret 47.637 nye coronavirus-smittetilfælde mod 36.437 onsdag og et rekordhøjt tal søndag på 52.010.

Sundhedsmyndighederne i Paris siger, at det samlede antal smittede i landet dermed er på over 1.28 millioner. Antallet af coronarelaterede dødsfald steg torsdag med 235 til 36.020.

Antallet af nye indlagte på landets corona-afdelinger var torsdag på 976, hvilket er et fald efter tre dage med omkring 1200 indlæggelser dagligt.

Der er nu indlagt 21.183 mennesker med covid-19. I april var der indlagt over 32.000 med sygdommen.

Antallet af personer på landets intensivafdelinger er steget med 111 til 3156.

Frankrig lukker samfundet ned igen fredag for at få stoppet smitteudbredelsen, og der var sent torsdag aften usædvanligt travlhed og tæt trafik i Paris og andre storbyers centre.

En del mennesker var på vej væk fra Paris, inden nedlukningerne, mens andre var på vej hjem til byen. Myndighederne meldte om over 700 kilometers bilkøer - mere end det dobbelte af det normale.

På Vestbredden i Paris var caféer fyldt op med overvejende unge mennesker, som udnyttede den sidste chance i længere tid for at få en drink ude med vennerne.

I en af de store boghandlere var der køer, som gik langt ud på gaden.

Nedlukningen, af det franske samfund, som varer frem til den 1. december.

I andre butikker stod folk i kø for at købe forsyninger af pasta, printerblæk, toiletpapir eller for at blive klippet i sidste øjeblik.

De nye restriktioner betyder, at folk skal blive i deres hjem - medmindre de skal foretage basale og nødvendige indkøb, skal have lægehjælp eller udnytte deres daglige tilladte motionstime i det fri.

Franskmændene vil kunne gå på arbejde, hvis deres arbejdsgiver siger, at det er umuligt for dem at arbejde hjemme. Samtidig vil der blive stoppet for rejser mellem de forskellige regioner.

I modsætning til nedlukningen af samfundet i marts og april vil de fleste skoler forblive åbne, sagde præsident Emmanuel Macron, som onsdag holdt en tv-tale om nedlukningen.

- Virusset er i omløb i en fart, som overgår selv de mest pessimistiske forudsigelser, understregede han.

/ritzau/Reuters