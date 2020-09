Langt flere bliver testet i Frankrig end før, og det sender antallet af nye bekræftede tilfælde i vejret.

Med 13.215 nye tilfælde af coronasmitte på et døgn har Frankrig fredag igen registreret det hidtil højeste daglige smittetal.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

Det er kun et døgn siden, at Frankrig senest meldte om et rekordhøjt dagligt antal nye smittetilfælde med 10.593 bekræftede tilfælde.

Og det er tredje gang på en uge, at antallet overstiger 10.000 og sætter ny rekord.

Det kan aflæses i dødstallet, som fredag viser, at 123 smittede mennesker er afgået ved døden det seneste døgn. Torsdag var der 50 døde.

En af årsagerne til den markante stigning skal også findes i, at langt flere bliver testet nu end tidligere.

Frankrigs regering har gjort det gratis for alle at blive testet. Det har medført lange køer ved testcentre rundt om i landet.

Det stigende antal nye tilfælde fører nu til, at flere af de hårdest ramte byer og regioner igen indfører tiltag for at begrænse smittespredningen.

Lørdag er det ventet, at myndighederne vil præsentere nye restriktioner i storbyerne Lyon og Nice.

I Nice er der indført forbud mod at samles mere end 10 personer i det offentlige rum, og barerne skal lukke tidligt.

Tidligere på ugen blev der indført lignende begrænsninger for, hvor mange mennesker der må samles i den sydfranske havneby Marseille samt i Bordeaux i det vestlige Frankrig.

Marseille kan regne med flere restriktioner som eksempelvis et skærpet forsamlingsforbud eller lukning af byens barer, "hvis situationen ikke bliver bedre", sagde sundhedsminister Olivier Veran torsdag.

I hovedstaden Paris, hvor virusset har spredt sig hurtigere end andre steder, er det stadig tilladt at samles i grupper på mere end 10 mennesker. Men politiet i byen fraråder private sammenkomster større end det.

/ritzau/Reuters