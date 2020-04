Af 753 coronadødsfald er de 336 sket på et af Frankrigs plejehjem, viser dagens opgørelse.

Frankrig har i det seneste døgn registreret 753 coronadødsfald på landets hospitaler og plejehjem.

Det oplyser sundhedsmyndighederne torsdag aften ifølge Reuters.

Af de 753 døde er 336 personer med coronasmitte døde på et af landets plejehjem.

Onsdag meldte Frankrig om over 1400 coronadødsfald. Men det meget høje antal skyldtes, at der var et efterslæb i indberetninger fra påskedagene.

Tirsdag lød opgørelsen over, hvor mange der var døde med coronasmitte, på 762.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget med godt 2600, viser opgørelserne torsdag aften.

Af de smittede ligger 6248 alvorligt syge patienter på en af landets intensivafdelinger. Det er et fald fra 6457 onsdag.

/ritzau/Reuters