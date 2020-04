For femte døgn i træk melder Frankrig om færre alvorligt syge coronapatienter på intensivafdelingerne.

Frankrig har i det seneste døgn registreret 574 nye coronadødsfald, meddeler franske sundhedsmyndigheder mandag aften.

Dagen inden var der 561 døde.

Dermed nærmer Frankrig sig 15.000 dødsfald i alt, siden coronavirusset brød ud i landet.

Der er sket et lille fald i antallet af patienter, der er indlagt på intensivafdelinger på de franske hospitaler.

Mandag aften lyder status, at 6821 alvorligt syge patienter er indlagt på intensiv. Et døgn inden var der 23 flere patienter, nemlig 6845.

Det er femte døgn i træk, at der er færre patienter på intensivafdelingerne i Frankrig.

Sundhedsmyndighederne advarer om, at det er vigtigt fortsat at være på vagt, for hospitalerne modtager stadig et meget stort antal patienter.

/ritzau/Reuters