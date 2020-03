Frankrig ventes at erklære sundhedskrise. Det giver regeringen flere beføjelser i kampen mod coronavirus.

Antallet af corona-relaterede dødsfald i Frankrig er på et døgn steget med 112 til i alt 674.

Det viser de seneste tal fra franske sundhedsmyndigheder søndag aften.

Det er præcis samme dødstal som det foregående døgn, hvor Frankrig også meldte om 112 nye dødsfald blandt patienter smittet med coronavirus.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget til lidt over 16.000. Det er en stigning på godt 1500 på et døgn.

Søndag er det ventet, at det franske parlament vil stemme for at erklære sundhedskrise i landet. Det indebærer, at regeringen får flere beføjelser for at kunne bekæmpe coronasmitten.

- Vi er ikke enige om alle punkterne, siger lederen af oppositionspartiet Republikanerne, Bruno Retailleau.

- Men vi stemmer for det, fordi vi ikke vil bremse regeringen i at skride til handling.

Lovforslaget er allerede vedtaget i Senatet og ventes vedtaget i parlamentets andet kammer, Nationalforsamlingen, søndag aften.

Det åbner også mulighed for, at regeringen kan støtte virksomheder økonomisk.

Hvis tiltaget vedtages, er det samtidig en opbakning fra parlamentet til regeringens beslutning om at udskyde anden runde af kommunalvalget, der skulle have fundet sted søndag.

I stedet skal valget holdes senest i juni.

Myndighederne indførte tirsdag delvist udgangsforbud over hele Frankrig. Har man et ærinde, der kræver, at man bevæger sig udenfor, skal man have udfyldt en erklæring om, hvad man skal.

Har man ikke denne erklæring, risikerer man en bøde svarende til 1000 kroner.

/ritzau/AFP