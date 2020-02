Præsident Emmanuel Macron er bekymret for et af Frankrigs kendetegn.

Nemlig den franske gletsjer Mer de Glace, der ligger ved bjerget Mont Blanc i Alperne.

For at sikre at Mer de Glace, der er en hyppig besøgt turistattraktion, kan bevares så længe som muligt, har den franske præsident indført en række tiltag, der skal beskytte gletsjeren.

Blandt andet ved at hæve bøderne for uansvarlig opførsel ved gletsjeren. Det skriver NRK.

Emmanuel Macron skuer ud over Mer de Glace. Foto: POOL Vis mere Emmanuel Macron skuer ud over Mer de Glace. Foto: POOL

Og det er ikke små beløb, der er lagt til bødetaksterne. Før kostede en bøde 38 euro - svarende til næsten 300 kroner.

Nu lyder bøderne på mellem 750 og 1500 euro. Det svarer til danske priser på mellem 5.500 og 11.000 kroner.

Flere besøgende blæser nemlig på vejledningerne. Det gælder blandt andet ved at ignorere vejrudsigter og sikkerhedsadvarsler.

De markante stigninger på bøderne kommer, efter præsident Macron selv besøgte gletsjeren torsdag.

Mer de Glace, 1910-2020.

Voilà pour quoi nous nous battons. pic.twitter.com/BVr99M7UjZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 13, 2020

Siden 1850 er gletsjeren blevet to kilometer smallere i omfanget, mens tykkelsen er skrumpet med 50 meter.

Emmanuel Macron har derfor også besluttet, at der skal indføres nye naturreservater i området. Endvidere bliver enkelte transportmidler forbudt at anvende i området.

»Jeg havde ikke regnet med så kraftig en nedsmeltning, som vi er vidne til. Det gør stærkt indtryk. Et landskab er i gang med at forsvinde for øjnene af os,« sagde præsidenten torsdag.

Mer de Glac bliver besøgt af omkring 30.000 mennesker om året.