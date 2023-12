I Frankrig er der håb.

Om at det bliver torsdag aften, at israelsk-franske Mia Schem vil være blandt de frigivne Hamas-gidsler.

Det skriver BFMTV.

Den 21-årige kvinde blev bortført 7. oktober, da den palæstinensiske terrorgruppe gik til angreb i Israel.

Mia Schem har været bortført i 54 dage. Foto: Instagram/bring_mia_home

Hun var til stede ved Supernova-festivalen i den sydlige del af Israel, hvor hundredvis af andre deltagere blev slået ihjel.

Herfra blev der også – som mange andre steder i Israel – taget gidsler med tilbage til nærliggende Gaza.

BFMTV skriver, at franske myndigheder har et håb om, at Mia Schem i aften kan komme på fri fod efter 54 dage i fangenskab. Det siger »pålidelige kilder«.

I de seneste dage er der løbende blevet foretaget fangeudvekslinger mellem Israel og Hamas, mens der samtidig er blevet enighed om at holde våbenhvile fra de kampe, der har raset siden 7. oktober.

Mia Schems mor, Keren Schem, med et billede af den forsvundne datter. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Mia Schem gik verden rundt, da hun sent i oktober optrådte på en video, som Hamas offentliggjorde.

Her kunne man se hende være kommet til skade med den ene arm, der var i en slynge.

Det medførte bekymring, men også glæde hos hendes familie.

»Indtil i går vidste jeg ikke, om hun var død eller i liv,« som moren Keren Schem dengang sagde:

»Det eneste, jeg tænker på, er min datter.«