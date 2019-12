Arbejdsnedlæggelser og protester mod gennemgribende pensionsreform fortsætter i Paris og i andre storbyer.

Strejkekaos fortsætter i Frankrig, og der ventes store demonstrationer lørdag. Fagforeningerne advarer om, at aktionerne vil fortsætte ind i næste uge.

Hundredtusinder har deltaget i demonstrationer forskellige steder i landet i de seneste dage, og mange tog og fly har været indstillet, ligesom skoler og offentlige kontorer har været lukket. I Paris er store dele af Metroen lukket, og torsdag blev Eiffeltårnet lukket til mange turisters store skuffelse.

Demonstrationerne og arbejdsnedlæggelserne er rettet mod en længe planlagt pensionsreform fra præsident Emmanuel Macrons regering.

En gennemgribende reform på området var et af de centrale valgløfter fra Macron op til præsidentvalget i 2017. Planerne for reformen, som blev fremlagt i oktober, indebærer, at der indføres et nyt pensionssystem i 2025.

Den franske regering har gennem mange måneder været udfordret af protestbevægelsen De Gule Veste, som er imod Macrons reformer.

En del af bevægelsens protester er blevet kuppet af en hård kerne af aktivister, som har en meget radikal dagsorden, og som har stået bag store ødelæggelser i blandt andet Paris.

Det nuværende system har ikke mindre end 42 forskellige pensionsaldre for forskellige fag og job.

De fleste lønmodtagere i Frankrig kan i dag trække sig tilbage, når de er 62 år. Denne grænse har Macron lovet ikke at ændre, men der er alligevel bestræbelser i gang på at hæve den til 64, hvilket sker under ledelse af reformpolitikeren Jean-Paul Delevoye.

De strejkende fagforbund hævder, at reformerne kan stille flere faggrupper dårligt, og de har lovet at kæmpe for, at reformplanerne opgives.

- Macron er arbejdsgivernes præsident. Denne reform er en forklædt gave til dem, siger Benjamin Amar. Han er talsperson for Frankrigs næststørste fagforening, Den Almene Arbejderkonføderation, CGT, til avisen The Local.

Mange franskmænd har oplevet faldende realløn, og de er ikke indstillet på at acceptere nye stramninger for at styrke landets økonomi.

/ritzau/AFP