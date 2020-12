Fra 1. januar begynder Frankrigs udgangsforbud klokken 18 i stedet for 20. Minister afviser tredje nedlukning.

Frankrig planlægger at skærpe landets udgangsforbud i områder, der er hårdt ramt af udbrud med coronavirus.

Det oplyser landets sundhedsminister, Olivier Véran, sent tirsdag aften.

Franskmændene er i øjeblikket underlagt udgangsforbud fra klokken 20 til klokken 06. I den periode har folk kun lov til at forlade deres hjem, hvis de har en gyldig grund såsom at gå på arbejde eller tage til lægen.

Men fra 1. januar bliver udgangsforbuddet rykket frem med to timer i de udvalgte områder, så det gælder fra klokken 18.

Det oplyser sundhedsministeren.

Olivier Véran fortæller, at situationen i Frankrig især er bekymrende i landets østlige regioner Grand Est og Auvergne-Rhône-Alpes tæt på grænsen til Tyskland og i området Alpes-Maritimes nær Nice.

- Vi har været på et plateau i tre uger med omkring 15.000 nye smittede om dagen, siger Véran til tv-stationen France 2 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han siger også, at der er væsentlig forskel på smitteniveauet i landet, og at den østlige del er værre ramt end den vestlige.

Skærpelsen af udgangsforbuddet kommer efter et møde tidligere på dagen mellem Frankrigs øverste ministre og sundhedseksperter ledet af præsident Emmanuel Macron.

På mødet blev det også besluttet, at Frankrig for nuværende ikke skal lukkes ned for tredje gang, oplyser Olivier Véran.

Det er på trods af, at flere sundhedsfolk har argumenteret for, at det er, hvad der er brug for, hvis smitten skal kontrolleres - selv hvis det bare er et par uger.

Frankrig registrerede tirsdag 11.395 nye tilfælde af coronavirus. Det er mere end dobbelt så mange som de 5000 tilfælde, regeringen har sagt, at Frankrig skal ned på om dagen, hvis landets restriktioner skal løsnes.

