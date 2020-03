Vi er i begyndelsen af epidemien, og der er ikke bedring i sundhedskrisen, siger fransk premierminister.

Frankrig forlænger nedlukningen af landet som følge af coronaudbruddet med yderligere to uger til 15. april.

Det siger den franske premierminister, Édouard Philippe.

- Efter disse første 10 dages nedlukning er vi tydeligvis stadig kun i begyndelsen af epidemibølgen, siger han fredag efter et regeringsmøde.

- De samme regler, der på nuværende tidspunkt er i kraft, vil fortsat gælde.

Han tilføjer, at nedlukningen kan forlænges yderligere, hvis der er behov for det ud fra et sundhedsfagligt synspunkt.

Virusset har ifølge premierministeren "oversvømmet" det østlige Frankrig, som er den hårdest ramte region. Nu er det ved at brede sig til det nordlige Frankrig og området omkring hovedstaden, Paris.

På et enkelt døgn meldte Frankrig torsdag om 365 døde og over 2300 nye patienter, der blev indlagt på de franske hospitaler.

Militæret sendte fredag et fly til det østlige Frankrig for at evakuere seks patienter fra nogle af de hospitaler, der er mest belastet.

- Vi befinder os i en krise der vil vare ved og i en sundhedssituation, der ikke ser ud til at blive bedre inden for nærmeste fremtid, siger Édouard Philippe.

- Situationen bliver vanskelig i de kommende dage, tilføjer han.

Coronavirus har indtil videre krævet 1696 liv i Frankrig. Fredag aften ventes myndighederne at komme med den daglige opdatering på, hvor mange nye dødsfald og smittede, landet har registreret i det seneste døgn.

