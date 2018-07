Det franske parlament har vedtaget et totalforbud mod brugen af mobiltelefoner i landets skoler.

Det bekræfter landets præsident, Emmanuel Macron, i et tweet mandag aften, ligesom også tv-stationen Franceinfo skriver det. Vedtagelsen af den nye lov, der er blevet omtalt som en 'detox-metode', var ventet, idet Emmanuel Macrons parti har flertal i nationalforsamlingen, som mandag har stemt lovforslaget igennem.

Mere end 90 procent af børn over 12 år har mobiltelefon, fremgår det af bemærkningerne til loven, der træder i kraft når skoleåret begynder til september.

Er det en god idé at forbyde mobiltelefoner fuldstændig i folkeskolerne?

»Mobiltelefoner er et teknologisk fremskridt, men de skal ikke lægge beslag på vores liv,. Du kan ikke finde vej i en verden af teknologi, hvis ikke kan du læse, skrive, tælle respektere andre og arbejde sammen,« sagde den franske undervisningsminister Jean-Michael Blanquer tidligere i et interview med tv-stationen LCI.

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

L’interdiction générale des téléphones portables dans les écoles et les collèges a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale aujourd’hui.

Engagement tenu ✅ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 30, 2018

Det politiske flertal håber at kunne skåne eleverne for eksempelvis pornografi og vold, ligesom de håber, at cyber-mobningen mellem eleverne vil aftage.

Det er allerede forbudt at have sin mobiltelefon fremme i timerne i franske folkeskoler. Den enkelte skole har hidltil nu selv kunnet beslutte at gå videre end det ved at forbryde mobiltelefonerne fuldstændig.