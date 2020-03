Hvis arrangementer er "til gavn for det nationale liv", tillades de. Ellers er store forsamlinger forbudt.

Frankrig forbyder forsamlinger bestående af flere end 1000 personer. Det sker i et forsøg på at begrænse spredningen af coronavirus.

- Alle forsamlinger med over 1000 personer er fra nu af forbudt, siger Frankrigs sundhedsminister, Olivier Veran, søndag aften.

Han tilføjer, at myndighederne vil lave en liste over arrangementer, der er undtaget fra denne regel, fordi de er "til gavn for det nationale liv". Det gælder blandt andet demonstrationer.

Søndag aften meddelte franske myndigheder, at antallet af coronarelaterede dødsfald i Frankrig er steget til 19, efter at tre er døde i løbet af det seneste døgn.

Der er bekræftet 1126 smittetilfælde. Det er en stigning på 336 i løbet af det seneste døgn.

/ritzau/AFP