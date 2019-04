EU er klar til at indlede handelsforhandlinger med USA. Men Frankrig vil ikke belønne Trump for klimaskepsis.

Frankrig vil i EU stemme imod, at der indledes handelsforhandlinger med USA.

Begrundelsen er USA's gentagne trusler mod samhandlen og præsident Donald Trumps beslutning om at træde ud af klimaaftalen fra Paris. Det oplyser en talsmand for den franske præsident.

Tidligere torsdag kunne diplomatiske kilder oplyse, at de øvrige EU-lande støtter, at der kan indledes forhandlinger med USA. Den formelle beslutning ventes truffet på et møde blandt EU-landenes landbrugsministre på mandag.

Der har i EU været bekymring for, at præsident Trump vil indlede en handelskrig mod Europa.

- Frankrig ønsker ikke en handelskrig eller spændinger i forhold til USA, siger embedsmanden fra præsident Emmanuel Macrons kontor.

Men han tilføjer, at Frankrig formentlig er det eneste land i EU-kredsen, som vil modsætte sig forhandlinger.

Frankrig kan ikke alene forhindre, at forhandlingerne startes.

- Det, vi siger, er, at vi ikke vil belønne USA i denne sammenhæng, siger den franske embedsmand.

Han henviser til de trusler, der de seneste dage er kommet fra Det Hvide Hus om sanktioner over for Europa for at give statsstøtte til flyfabrikken Airbus.

- Vi har aldrig troet på forestillingen om at vise svaghed for at vinde fordele fra Trump, forklarer Macrons medarbejder.

/ritzau/Reuters