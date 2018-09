Fransk minister: Spørgsmål om migration skal det håndteres klart og fast efter de europæiske regler.

Paris. Frankrig er ikke for øjeblikket parat til at lade nødhjælpsskibet "Aquarius" sætte snesevis af migranter i land i Marseille.

Det siger den franske finansminister tirsdag.

- For øjeblikket er det "nej", siger finansministeren, Bruno Le Maire, til tv-stationen BFM TV, da han blev spurgt om, hvorvidt skibet måtte sejle ind og sætte 58 personer i land.

Le Maire siger, at det er meningen, at skibe med migranter om bord skal sejle til den nærmeste havn i henhold til EU's regler. Han pointerer, at Marseille ikke er den nærmeste.

- Når det gælder spørgsmål om migration, så skal det håndtes klart og fast - og de europæiske regler skal respekteres, siger ministeren.

Eftersøgnings- og redningsskibet "Aquarius 2" drives af nødhjælpsgrupperne Læger uden Grænser og SOS Mediterranée.

Det er det eneste tilbageværende nødhjælpsfartøj, som opererer i den centrale del af Middelhavet med at samle nødstedte migranter op. Der er overvejende tale rom migranter på vej til Europa fra Libyen.

Nødhjælpsgrupperne blev ramt af alvorlige tilbageslag mandag, hvor de dels fik påbud mod at sejle til italienske havne og dels blev ramt af Panamas beslutning om at tilbagekalde registreringen af fartøjet "Aquarius" i Panama.

Amnesty International siger, at de maritime myndigheder i Panama - øjensynligt efter pres fra Italien - har truffet en beslutning, som vil koste menneskeliv.

- Hvis det bliver bekræftet, at Italien har lagt pres på de panamanske myndigheder og på den måde er slået ind på en mere indirekte kurs, så er det et nyt lavpunkt i den italienske regerings jagt på dem, der redder menneskeliv ude på havet, skrive Amnesty i en erklæring.

"Aquarius" har angiveligt reddet over 30.000 mennesker på havet på godt to år.

