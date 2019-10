I EU afventer man en melding fra briterne om, hvad næste skridt skal være.

Yderligere forsinkelse af briternes EU-exit er "i ingens interesse".

Sådan lyder det i en meddelelse fra det franske præsidentskab, efter at det britiske Underhus har skudt premierminister Boris Johnsons brexitaftale til hjørne.

- En aftale er forhandlet på plads, og det er op til det britiske parlament at sige, om det godkender eller afviser den, lyder det fra Frankrig.

En fransk embedsmand tilføjer over for nyhedsbureauet Reuters, at Frankrig nu vil tale med de øvrige EU-medlemslande, men ikke kan tage en beslutning på nuværende tidspunkt.

I Bruxelles noterer EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at brexitaftalen ikke kommer til afstemning lørdag.

- Det er nu op til den britiske regering at informere os om de næste skridt snarest muligt, skriver Junckers talskvinde på Twitter.

EU-Parlamentets brexitkoordinator, Guy Verhofstadt, skriver på Twitter, at parlamentets styregruppe vil drøfte situationen på mandag.

- Uanset hvad der sker nu, viser demonstrationerne uden for parlamentet, præcist hvor vigtigt et tæt fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien er, skriver han.

Da Johnson og EU indgik den reviderede brexitaftale i Bruxelles torsdag, sagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at han var "temmelig overbevist" om, at Underhuset i London ville bakke op om aftalen.

- Jeg synes, at fristen den 31. oktober skal respekteres, sagde Macron ifølge det franske nyhedsbureau AFP fredag.

- Jeg mener ikke, at der skal gives nye frister. Vi har brug for at afslutte disse forhandlinger og komme videre med at forhandle om vores fremtidige forhold.

