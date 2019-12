Togpersonale, lufthavnspersonale og sundhedspersonale er blandt de faggrupper, som strejker torsdag morgen i Frankrig.

Det bliver ifølge flere medier den største strejke i Emmanuel Macrons embede. Den vil blandt andet lamme størstedelen af nationens offentlige transport.

82 procent af den franske jernbanes chauffører strejker og mindst 90 procent af de regionale tog er aflyst.

Også den parisiske metro vil blive berørt. Her lukker 11 ud af 16 linjer. Britiske the Guardian skriver, at man frygter, at det vil fortsætte i flere dage.

Det skyldes præsidentens varslede pensionsreform for offentligt ansatte.

Man skal kunne gå på pension i en alder af 62 år, men man får meget mindre udbetalt. Det er først to år senere, at man kan gå på fuld pension.

Ifølge mediet vil ændringen påvirke millioner af franskmænd. Skoler lukker og butikker lukker af frygt for, at de vil blive ramt af hærværk.

Også hos Udenrigsministeriet Borgerservice er man opmærksom på situationen. Her har man ændret i rejsevejledningen.

'Hold dig fra demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. Følg altid lokale myndigheders anvisninger,' lyder det blandt andet.

Det anbefales, at man holder øje med franske nyhedsmedier og udenrigsministeriets hjemmeside.

»Skræmmebilledet er de store demonstrationer og generalstrejken i 1995, hvor Frankrig var lammet i flere uger, og daværende premierminister Alain Marie Juppé måtte trække sin pensionsreform tilbage,« siger TV 2 NEWS’ internationale analytiker Frederikke Ingemann.

Ifølge hende forventes det, at der opstår 250 demonstrationer i landet.