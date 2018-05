FN-organ afviser meldinger om fjendtligt atomprogram i Iran, og Frankrig understreger behov for atomaftale.

Paris. Israels seneste påstande om Irans atomprogram understreger behovet for en vedvarende overvågning at de iranske atomaktiviteter.

Det understreger ifølge Frankrig blot nødvendigheden af den internationale atomaftale, mener en talsmand i udenrigsministeriet i Paris.

- Aftalens relevans styrkes med de detaljer, som Israel har præsenteret: Alle aktiviteter, der er koblet til udviklingen af atomvåben, er forbudt på ubestemt tid i aftalen, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at Iran har skjult atomaktiviteter for verden.

Ifølge Netanyahu flyttede Iran i 2017 landets atomprogram til en hemmelig adresse i Irans hovedstad, Teheran.

De beskyldninger har Iran afvist som propaganda.

Israels regeringschef præsenterede en video, der angiveligt skulle vise et iransk atomanlæg.

En talsmand for FN-organet IAEA siger tirsdag, at der ikke findes "troværdige oplysninger" om, at Iran skulle have haft et atomprogram til andet end fredelige mål siden 2009.

USA's præsident, Donald Trump, ønsker at skrotte den internationale aftale om det iranske atomprogram. Han mener, at forgængeren Barack Obama aldrig skulle have indgået den. Obama præsenterede den som en stor sejr.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, som for nylig har besøgt Israel, kalder de israelske efterretninger overbevisende.

Et fransk forsøg på at sikre amerikansk støtte til aftalen var tilsyneladende nytteløst, måtte præsident Emmanuel Macron erkende efter et besøg i Washington i slutningen af april.

Macron fremsatte over for Trump et forslag om tillægskrav til Iran. Men Trump bed ikke på.

Rusland og Kina har omvendt arbejdet på at samle opbakning til aftalen fra sommeren 2015 mellem Iran, USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland, Kina, Tyskland og EU.

Atomaftalen indebærer, at Iran skal afvikle en del af landets atomprogram, mens internationale atomeksperter fra IAEA skal have adgang til de iranske atomanlæg.

Til gengæld ophæves en stribe sanktioner mod Iran.

/ritzau/