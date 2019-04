Frankrig har netop afværget et 'stort terrorangreb'.

Fire personer er anholdt, fordi der var mistanke om, at de har anskaffet sig våben til at udføre terrorangrebet.

»Vi havde tilstrækkelige beviser til, at vi kunne konkludere, at det var stort angreb,« siger den franske indenrigsminister Christophe Castaner til nyhedsbureauet AP.

Det fremgår ikke, hvor det planlagte terrorangreb skulle have fundet sted eller hvem, der mistænkes for at stå bag planerne.

Frankrig er blevet ramt af flere terrorangreb de sidste par år.

I november 2015 blev 130 mennesker dræbt i et koordineret terrorangreb i Paris. Under en venskabskamp mellem Frankrig og Tyskland på Stade de France udløste terroristerne eksplosiver, mens bevæbnede gerningsmænd angreb caféer i Paris' gader og spillestedet Bataclan.

Alle gerningsmænd blev dræbt i skudvekslinger med politiet.

Ud over de dræbte blev mere end 350 såret.

Under fejringen af den franske nationaldag, Bastilledagen, den 14. juli 2016 blev 86 mennesker dræbt, da den tunesisk-fødte Mohamed Lahouaiej-Bouhlel kørte en lastbil ind i folkemængden på Promenade des Anglais i Nice.

Over 400 blev såret.

Den 31-årige gerningsmand blev efterfølgende dræbt af politiet.

Terrororganisationen Islamisk Stat tog ansvaret for angrebene i Paris og Nice.

