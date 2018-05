Politiet mistænker brødre for at forberede angreb med enten sprængstoffer eller den meget farlige gift ricin.

Paris. Et nyt angreb er afværget i Frankrig, og to egyptiske brødre er anholdt, oplyser den franske indenrigsminister, Gérard Collomb.

- Det var to unge mennesker af egyptisk oprindelse, som var ved at forberede et angreb med enten sprængstof eller ricin - denne meget farlige gift, siger han til tv-stationen BFMTV.

De to anholdte var i besiddelse af instruktioner om, hvordan man kan anvende ricin.

Collomb oplyser ikke nærmere om de to brødre, ud over at de er af egyptisk oprindelse. Han fortæller således ikke, hvor de er statsborgere.

Indenrigsministeren forklarer, at man fik dem i kikkerten, da man sporede ekstreme aktiviteter på sociale netværk.

Det er kun få dage siden, at en islamisk ekstremist stak fem mennesker ned med kniv i centrum af Paris.

Frankrig har siden 2015 været ramt af adskillige angreb fra ekstremister med flere hundrede dræbte.

/ritzau/AFP