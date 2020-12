EU-borgere eller folk med bopæl i Frankrig må krydse grænsen fra Storbritannien, hvis de har en negativ test.

Frankrig vil åbne døren på klem for nogle af de mange EU-borgere, der er strandet i Storbritannien, efter at en lang række lande søndag lukkede grænserne på grund af en ny coronavariant.

De kan få lov at rejse ind i Frankrig eller gennem Frankrig, hvis de har en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

Det meddeler den franske premierministers kontor tirsdag aften.

Britiske statsborgere og borgere fra andre lande, der har bopæl i Frankrig, får lov at rejse hjem, hvis de har taget en test, der var negativ.

Også ikke-EU-borgere, der har et vigtigt ærinde, får også lov at rejse ud af Storbritannien og ind i Frankrig, hvis de altså kan fremvise en negativ coronatest.

Fly, færger og tog begynder igen at lette eller køre fra Storbritannien med kurs mod Frankrig fra onsdag morgen.

Den franske regering har fremlagt en liste over, hvem der kan få lov at rejse ind i Frankrig via den britiske grænse.

Listen omfatter blandt andre diplomater og deres familier, sundhedsarbejdere, ansatte ved luftfartsselskaber, bus eller tog samt personer, der er i transit i mindre end 24 timer i internationale zoner.

Der er også håb for de hundredvis eller tusindvis af lastbilchauffører, der er strandet ved en engelsk havn.

Storbritannien har indgået en aftale med Frankrig om grænsen mellem de to lande, skriver den britiske transportminister, Grant Shapps, på Twitter.

Der vil senere tirsdag aften komme en opdatering til de transportfirmaer, hvis lastbiler i stort antal holder stille ved grænsen, skriver Shapps.

Frankrig var et af de første lande, der besluttede at lukke grænsen mod Storbritannien på grund af en særligt smitsom, ny variant af coronavirus.

De nye regler gælder frem til 6. januar, men kan blive ændret undervejs, meddeler Frankrig.

/ritzau/Reuters