Sangeren Frank Sinatras første kone er fredag aften afgået ved døden. Nancy Barbato Sinatra blev 101 år.

Los Angeles. Nancy Barbato Sinatra, der var den berømte sanger Frank Sinatras første kone, er fredag død i en alder af 101 år.

Det oplyser datteren Nancy Sinatra på Twitter.

- Min mor er i aften fredfyldt afgået ved døden i en alder af 101 år. Hun var en velsignelse og lyset i mit liv, skriver datteren, der er sangerinde.

Nancy Barbato Sinatra var teenagekærester med Frank Sinatra, og de blev gift i 1939. De fik tre børn sammen, inden de blev skilt i 1951.

Parret blev gift lige som Frank Sinatras karriere var ved at komme godt i gang. En overgang havde Nancy Barbato Sinatra job som sekretær, mens Frank Sinatra arbejdede som syngende tjener.

Efter Frank Sinatra blev en popsensation i 1940'erne, flyttede parret til Los Angeles, hvor sangeren også blev filmstjerne. Han indledte en affære med skuespilleren Ava Gardner, og parret blev skilt i 1951.

Nancy Barbato Sinatra opfostrede siden børnene Nancy, Frank Jr. og Tina. Hun blev aldrig gift på ny.

Efter skilsmissen trak hun sig stort set ud af rampelyset og brugte tid med familien. Hun overlevede både eksmanden Frank Sinatra, der døde i 1998, og sønnen Frank Jr., der døde i 2016.

Frank Sinatra nåede efter Nancy Barbato Sinatra at være gift yderligere tre gange.

I de senere år blev hun primært kendt som Nancy Sr., da datteren Nancy selv fik en stor sangkarriere - blandt andet med hittet "These Boots Are Made For Walking" fra 1966.

Også sønnen Frank Jr. havde en lang karriere som sanger, inden han døde i en alder af 72 år.

/ritzau/AP