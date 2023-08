Det første skib har onsdag formiddag forladt den ukrainske havneby Odesa, efter at Rusland midt i juli valgte ikke at forlænge den kornaftale, der har sikret eksempelvis kornleverancer til resten af verden.

Det sker, selvom russisk militær har meddelt, at man derfor ser fragtskibe i Sortehavet som legitime militære mål.

Nu meddeler den ukrainske minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, så, at containerskibet 'Joseph Schulte' er på vej gennem den 'humanitære korridor', Ukraine i sidste uge proklamerede var blevet oprettet.

Målet har været at få de civile skibe ud af ukrainske havne, hvor de har været fanget siden krigens begyndelse.

Ifølge den ukrainske minister er 'Joseph Schulte' lastet med mere end 30 ton varer.

Over for nyhedsbureauet Reuters har rederiet Bernhard Schulte Shipmanagement bekræftet, at skibet er på vej til Istanbul.

Det skulle have ligget i Odesa siden 23. februar sidste år – det var dagen inden, at Rusland invaderede Ukraine.

Det vides endnu ikke, hvordan Rusland har tænkt sig at reagere på fragtskibets tur gennem Sortehavet. Eller generelt på skibe, der benytter sig af den 'humanitære korridor'.

Men beslutningen om at lade 'Joseph Schulte' sejle fra Ukraine kommer kun få dage efter, at dramatiske optagelser har vist, hvordan russiske soldater med skarpladte våben boardede fragtskibet 'Sukru Okan' i Sortehavet. Læs mere om det her



Det var 17. juli, at kornaftalen udløb, efter at den siden sidste sommer havde sikret kornleverancer fra de to krigende lande til resten af verden.

Ukraine og Rusland er to af verdens største eksportører af korn.

'Joseph Schulte' sejler under Hong Kong-flag.