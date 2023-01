Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et fragtskib, der var lastet med korn fra Ukraine, stødte mandag på grund i den vigtige Suez-kanal.

Flere slæbebåde blev derfor hurtigt sendt i aktion for at få vristet skibet fri igen.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Leth Agencies, der er et servicefirma for kanalen, oplyste tidligere, at fragtskibet 'MV Glory' var stødt på grund nær byen Qantara i Ismailia-provinsen.

Kort før klokken 09 oplyser firmaet på Twitter, at slæbebådene har fået frigjort fragtskibet igen.

»21 fartøjer, der er på vej mod syd, vil påbegynde/genoptage deres transit. Der forventes kun mindre forsinkelser,« oplyser Leth Agencies:

»Almindelig transit forventes at genoptage kl. 11.00 lokal tid.«

Det vides endnu ikke, hvad der fik fragtskibet til at støde på grund.

Ifølge AP oplevede dele af Egypten, særligt de nordlige egne, dårligt vejr søndag.

Fragtskibet er ikke det første til at støde på grund i den vigtige kanal.

I marts 2021 endte det kolossale skib 'Ever Given' med at sidde fast i kanalen og blokere for trafikken i seks dage.

Suez-kanalen er en af verdens travleste vandveje og er den korteste sejlrute mellem Europa og Asien.