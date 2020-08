Lige nu strømmer over 1.000 ton olie direkte ud i det Indiske Ocean, og det har det gjort i to måneder.

Olien kommer fra et japansk fragtskib, MV Wakashio, som 25. juli stødte mod revet ud for Mauritius' sydøstlige kyst.

Den 7. august erklærede Mauritius en "miljømæssig krisetilstand" på grund af olieudslippet, og fagfolk frygter, at olieudslippet vil medføre Mauritius' værste miljøkatastrofe nogensinde.

Nu er situationen dog blevet endnu værre.

Skibet har lækket mere end 1.000 ton olie i havene omkring Mauritius. Foto: STRINGER Vis mere Skibet har lækket mere end 1.000 ton olie i havene omkring Mauritius. Foto: STRINGER

Skibet er nemlig brækket over i to, og selvom man har arbejdet hårdt for at tømme skibet for dets store oliebeholdning, så var der dog stadig 90 ton olie om bord på skibet, da det delte sig.

Myndighederne i Mauritius fortæller, at lækagen kommer fra gennemsigtige affaldsposer med olie.

Foto: FABIEN DUBESSAY Vis mere Foto: FABIEN DUBESSAY

Den nye udvikling kan betyde en endnu større miljøkatastrofe end først antaget.

Miljøminister i Mauritius, Kavy Ramano, kalder situationen en miljøkrise, og Greenpeace i Afrika kalder lækagen den værste, der nogensinde er sket i området.

Billede taget nær Blue Bay Marine Park, som viser fragtskibet MV Wakashio, der tilhører et japansk firma Foto: FABIEN DUBESSAY Vis mere Billede taget nær Blue Bay Marine Park, som viser fragtskibet MV Wakashio, der tilhører et japansk firma Foto: FABIEN DUBESSAY

Japan vil sende et katastrofehold bestående af seks personer til Mauritius efter anmodning fra den afrikanske østat.

Mauritius, som er kendt for sine smukke strande, er en populær turistattraktion. Turisme udgør en vigtig del af landets økonomi.

Skibet, før det blev delt i to. Foto: STRINGER Vis mere Skibet, før det blev delt i to. Foto: STRINGER