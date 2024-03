Igennem knap to uger har fragtskib været på vej til at synke efter angreb fra houthier.

Fragtskibet "Rubymar" er sunket i Det Røde Hav.

Det oplyser Yemens internationalt anerkendte regering i en meddelelse lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningerne er ikke bekræftet af andre kilder.

Fragtskibet blev angrebet 18. februar af houthibevægelsen, og det forlød allerede dagen efter, at det var i fare for at synke.

Skibet har kunstgødning i lasten. Besætningen er evakueret.

Rubymar sejler under belizisk flag og opereres af det libanesiske Blue Fleet Group.

Mandag lød det fra Blue Fleet Group, at der var planer om at slæbe skibet til den saudiarabiske by Jeddah.

Der har også tidligere været planer om at slæbe det til Djibouti ifølge selskabet.

Selskabet har ikke udtalt sig om lørdagens melding.

For godt og vel en uge siden advarede det amerikanske militærs centralkommando (Centcom) om, at skibet med sin last af kunstgødning og læk af olie udgjorde en stor risiko for miljøet.

Houthibevægelsen holder til i Yemen og har siden november udført adskillige angreb på fragt- og tankskibe på Det Røde Hav.

Angrebene sker ifølge houthierne i protest mod Israels krig mod den palæstinensiske bevægelse Hamas i Gazastriben.

Houthierne er allierede med Hamas, og begge bevægelser er allierede med og støttes af Iran, som er Israels ærkefjende.

Bevægelsen har taget magten i de mest folkerige dele af Yemen, heriblandt landets hovedstad, Sanaa, og den vigtige havneby Hodeida.

For international skibsfart har angrebene haft store konsekvenser.

Mange rederier sender deres skibe syd om Afrika for at undgå Det Røde Hav, når de sejler mellem Europa og Asien.

Det koster både ekstra tid og ekstra brændstof at skulle sejle den lange vej rundt om Afrika i stedet for at sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav.

/ritzau/