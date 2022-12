Lyt til artiklen

I 2015 forlod han Rusland. Det var ikke længere sikkert for ham.

Han endte så i Sverige. Og fra vores naboland har han siden kritiseret den omtalte, kontroversielle og Putin-tætte tjetjenske leder Ramzan Kadyrov. Især gennem sin YouTube-kanal med omkring en halv million følgere.

Det har dog ikke været uden problemer. I 2020 overlevede han et angreb i sit hjem i Gävle nær Stockholm, og det blev efterfølgende konkluderet, at der stod Rusland skriblet ud over angrebet.

Men nu er der pludselig stille.

Det skriver flere medier, herunder engelske The Telegraph og TV 2.

Tumso Abdurakhmanov, som han hedder, har ikke givet lyd siden 30. november.

Når man kigger rundt på YouTube-kanalen ABU-SADDAM SHISHANI figurerer der mange billeder som dette af Tumso Abdurakhmanov og Ramzan Kadyrov klippet sammen foran førstnævntes videoer, der ofte kritiserer og gør nar af sidstnævnte. Vis mere Når man kigger rundt på YouTube-kanalen ABU-SADDAM SHISHANI figurerer der mange billeder som dette af Tumso Abdurakhmanov og Ramzan Kadyrov klippet sammen foran førstnævntes videoer, der ofte kritiserer og gør nar af sidstnævnte.

Derfor er hans kollegaer og venner nu sikre på, at han er blevet dræbt.

»Desværre har rygterne om hans død vist sig sande. Tumso blev skudt om natten af en gruppe mennesker. Detaljerne i drabet bliver lige nu undersøgt,« lyder det fra hans venner i 1ADAT, et netværk af Tjetjenien-kritikere, på beskedtjenesten Telegram. De citerer deres eget netværk af informanter.

Svensk politi vil endnu ikke kommentere sagen.

»Den svenske politimyndighed er bekendt med medieforlydender om drabet på en person, der er bosiddende i Sverige. Politiet kan ikke bekræfte disse mediehistorier eller komme med yderligere kommentarer,« lyder det fra svensk politi til Radio Free Europe.

På YouTube-kanalen 'Abu-Saddam Shishani' har Tumso Abdurakhmanov længe kritiseret og gjort nar ad Ramzan Kadyrov, den tjetjenske leder. Kadyrovs genkendelig ansigt med det store skæg pryder eksempelvis flere af de mest sete videoer, der er blevet set flere millioner gange.

Men nu har der været helt stille i en uge, og selvom hans venner og familie er sikre på, han er blevet dræbt, står det endnu uklart, hvor han er blevet af.