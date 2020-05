Donald Trump kaldte ham 'Sleepy Joe'. Nu kalder den amerikanske presse ham 'Creepy Joe'. Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden anklages for alvorligt sexovergreb på en kvindelig medarbejder.

Og hvis anklagen er sand, mener mange, at Barack Obamas trofaste vicepræsident ikke er et hak bedre end Donald Trump, der er anklaget for over 12 sexovergreb og på en båndoptagelse har pralet med, at han som berømt person ustraffet kan rage kvinder imellem benene.

Det er den i dag 56-årige advokat Tara Reade, der anklager den forhenværende senator og vicepræsident for følgende:

I én af korridorerne under senatsbygningen i Washington D.C. pressede den daværende senator for staten Delaware den 29-årige Tara Reade op imod en væg. Med én hånd greb han fat i hendes skulder og med den anden skubbede han skørtet til side og pressede sin finger ind i Reades skede og hviskede: 'Du kan jo godt lide mig'.

Det påståede sex-overgreb fandt sted i 1993. Her ses Biden samme år foran et dansk militærfartøj i Sarajevo. Foto: CHRIS HELGREN - Reuters

Overgrebet fandt angiveligt sted i 1993. Og selv om Tara Reade ikke præcist kan huske hverken sted, tidspunkt eller dato, så har to af hendes veninder uafhængigt af hinanden bekræftet, at Reade for år tilbage har fortalt dem om overgrebet.

Sidste forår var Tara Reade én af i alt otte kvinder, der stod frem med belastende historier om den i dag 77-årige demokratiske præsidentkandidats opførsel.

Kvinderne fortalte, at Joe Biden enten havde kysset, krammet eller rørt dem på en måde, der gjorde dem utrygge. Og i sit interview med det californiske blad The Union anklagede Tara Reade sin forhenværende arbejdsgiver Biden for på intim vis at røre hendes skulder og nakke.

I slutningen af marts i år tilføjede den forhenværende assistent, at Joe Biden ved føromtalte lejlighed i senatets kælder rent faktisk havde voldtaget hende med sin finger.

Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN

Officielt forklarer Tara Reade, at hun i første omgang tilbageholdt de vigtige oplysninger, fordi journalisten fra 2019-interviewet havde gjort hende 'utryg'. Og selv om Biden fredag tog bladet fra munden og benægtede hændelsen, så har skandalen ramt hans præsidentkampagne som en bombe.

I kølvandet på hele #MeToo-bevægelsen og de mange sexanklager imod den siddende præsident, Donald Trump, har både Joe Biden og resten af det demokratiske parti således gjort sexovergreb imod kvinder til én af valgkampens mærkesager. Og ifølge avisen New York Times tvinger Tara Reades anklager alle til at vælge side.

»I Det Demokratiske Parti lægger ingen fingre imellem, når det drejer sig om Donald Trumps ugerninger. Og hvis du så vælger at beskytte Joe Biden, virker det dobbeltmoralsk. Hvis du modsat vælger at tro på Tara Reades anklager imod Joe Biden, så ødelægger du måske Demokraternes eneste chance for at stemme Donald Trump ud af Det Hvide Hus.«

Sådan skriver journalisten Lisa Lerer i avisen New York Times.

I meningsmålingerne har Joe Biden kun et lille forspring over Trump. Og stormen truer nu med at vælte vicepræsidentens i forvejen vakkelvorne korthus.

Således antyder de to aspirerende kvindelige vicepræsidentkandidater Kamala Harris og Stacey Abrams, at de ikke fortsat kan støtte Joe Biden uden en mere overbevisende forsikring om, at overgrebet aldrig fandt sted.

Modsat siger både Hillary Clinton og Bidens bedste bud på sin kommende vicepræsidentkandidat, Elizabeth Warren, at de ikke tror på Tara Reades anklager og fortsat støtter Joe Biden som USA's næste præsident.

Og ved nærmere eftersyn hører Tara Reades historie heller ikke ligefrem til iblandt de mest vandtætte.

Klokken har slået. Joe Biden og Elizabeth Warren. Foto: BRENDAN MCDERMID

I en nylig leder i avisen USA Today påpeger den mandlige advokat og selverklærede feminist Michael J. Stern følgende:

1. Den skriftlige klage, som Tara Reade sværger, hun allerede i 1993 indgav til senatets afdeling for interne forhold, kan ikke findes. Og samtlige ansatte fastholder her, at Tara Reade ikke på noget tidspunkt har henvendt sig.

2. Tilbage i januar skiftede Tara Reade side fra Joe Bidens til Bernie Sanders' kampagne. Og anklagen om voldtægt blev bragt på bane, tre dage før Bernie Sanders trak sig ud af kampagnen. Anklagen ligner således et forsøg på at spænde ben for Biden.

3. Ved ikke at kunne huske det præcise sted og tidspunkt gør Tara Reade det så godt som umuligt for Joe Biden at forsvare sig.

4. I 2018 blev Tara Reade intens fan af russiske Vladimir Putin. Og på Twitter skrev hun blandt andet: »Præsident Putin udstråler en berusende blanding af styrke og varsomhed. Jeg elsker Putin - med eller uden skjorte på.«