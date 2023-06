Fra midnat træder ny lov, som gør det ulovligt at være i besiddelse af lattergas, i kraft.

Den nye lov gør, at politiet fra i aften kan stoppe personer, der er i besiddelse af lattergas på offentligt tilgængelige steder, og uddele bøder.

Den eneste undtagelse er, at man skal bruge lattergassen til erhverv eller andet anerkendelsesværdigt formål.

Man risikerer altså bøde, hvis politiet opdager, at personer har medbragt lattergaspatroner på eksempelvis festivaler, i nattelivet eller på uddannelsessteder.

Sikkerhedsstyrelsen understreger i en pressemeddelelse, at der lægges op til bøder i størrelsesordenen 3.000-5.000 kroner for at besidde lattergas på offentligt tilgængelige steder, hvis man bliver stoppet af politiet.

Hvis man stoppes med lattergas i så store mængder, at det vurderes at være til videresalg, er bødestørrelsen 50.000 kroner, som er samme niveau som bøder til butikker og onlineforhandlere.

»Formålet med stramningen af lattergasloven er at begrænse mulighederne for at bruge lattergas som rusmiddel,« siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen i en meddelelse.

»Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres mest muligt for at få lattergas væk fra de steder, hvor unge færdes, så de ikke får varige skader af at anvende lattergas til at få en hurtig rus,« forklarer hun desuden.

Samtidig strammes lattergasloven på flere andre områder. Det bliver nemlig nu ulovligt at sælge lattergas til beruselse – uanset mængden.

Arkivfoto. Lattergas på Roskilde Festival den 3. juli 2019. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Arkivfoto. Lattergas på Roskilde Festival den 3. juli 2019. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Derudover kommer krav om, at forhandlere i fysiske butikker skal tjekke ID hos kunderne, der mindst skal være 18 år.

Derudover skal onlineforhandlere fra lørdag have et effektivt system til at sikre, at de ikke sælger lattergas til unge under 18 år, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Desuden skal forhandlerne kontrollere cvr-numre, hvis kunder ønsker at købe mere end 17 gram lattergas dagligt.

Og sociale medier kan blive pålagt at fjerne ulovligt indhold og profiler, hvor der sælges lattergas.

Samtidig giver den nye lovgivning nye beføjelser til Sikkerhedsstyrelsens ansatte.

De må nemlig fra i aften udgive sig for at være almindelige forbrugere, der køber lattergas, for at tjekke, om forhandlere overholder loven.

»På den måde kan vi afsløre de steder, hvor forhandlerne for eksempelvis ikke tjekker om køberen er erhvervsdrivende eller sælger lattergas over den tilladte mængde til forbrugerne,« sagde Stine Pedersen tilbage i maj, da den nye lovgivning blev vedtaget.