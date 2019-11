En testflyver fra London flyver over 11 lande, før den ender i Sydney i Australien.

Det australske flyselskab Qantas sender torsdag et fly i luften fra London i Storbritannien med kurs direkte mod Sydney i Australien.

Flyet, en Boing 787-9 "Dreamliner", skal efter planen lande omkring 19,5 timer efter afgang i Kingsford Smith Airport.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Om bord på flyet er i alt 49 personer inklusive personalet, og flyet skal tilbagelægge omkring 17.800 kilometer på sin vej.

Inden målet i Sydney flyver testflyet over England, Holland, Tyskland, Polen, Kina og seks andre lande.

Testflyvningen er en del af et større projekt, som Qantas har igangsat.

I oktober fløj et andet testfly fra den amerikanske JFK Lufthavn i New York til Sydney. Turen på omkring 16.000 kilometer tog cirka 19 timer.

Torsdagens rute fra Europa til Sydney er omkring 1800 kilometer længere end mellem New York og Sydney. Turen ventes dog at blive kortere på grund af vindforholdene på strækningen.

Det er ikke første gang, at selskabet sender et fly direkte mellem de to destinationer. Det skete også i 1989. Turen tog dengang 20 timer og ni minutter, og flyet, en Boeing 747-400, er nu på museum.

Sidste år introducerede Qantas en flyrute fra London til Perth i Australien. Det er den eneste faste rute mellem Australien og Europa. Den tager cirka 17 timer.

I 1947 introducerede Qantas sin første rute fra Sydney til London. Dengang tog turen fire dage og havde ni mellemlandinger undervejs.

/ritzau/