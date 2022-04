Fra juli skal strandgængere i Barcelona ikke længere kæmpe med cigaretskodder eller passiv røg.

Spaniens næststørste by forbyder nemlig rygning på alle sine strande.

Beslutningen blev vedtaget 8. april og kommer efter et pilotprojekt sidste år, hvor rygning blev forbudt på fire af byens ti lokale strande, skriver Reuters.

»Strande uden rygning vil tilbyde sundere fælles opholdsområder, med mindre affald og vil respektere beskyttelsen af ​​miljøet,« begrundes forbuddet med i erklæringen.

Kvinder ryger på Sant Sebastia-stranden, efter at det lokale rådhus annoncerede, at de vil forbyde rygning på strandene fra juli. Vis mere Kvinder ryger på Sant Sebastia-stranden, efter at det lokale rådhus annoncerede, at de vil forbyde rygning på strandene fra juli.

De Kanariske Øer, Andalusien, Galicien og Valencia har fulgt trop med helt eller delvist rygeforbud på deres strande.

Også i Danmark har røgfri strande været på tale.

Er røgfri strande en god idé?

B.T. har tidligere skrevet om, at partier vil gøre det forbudt at ryge på bygens strande i både København og Aarhus.

I Aarhus er det SF og Radikale, der er gået sammen om forslaget. Helt konkret går det ud på at gøre strandene røgfrie ved at forbyde rygning alle andre steder end i særlige rygezoner.

I København er det SF, der vil forbryde rygning på strande som Amager Strandpark og Svanemøllen Strand.

Danmark fik i 2019 sin første røgfri strand i Tisvildeleje.