Antarktis fungerer som en kæmpemæssig dybfryser, som sørger for at holde klodens temperaturer nede.

Men den funktion er ved at ændre sig.

Det kæmpemæssige kontinentet ved Sydpolen er nemlig ved at forandre sig til »en radiator« i stedet, lyder advarslen fra en række forskere i medier som blandt andre Daily Mail og Sky News.

Normalt vil isen i Antarktis sørge for at reflektere solens stråler tilbage til rummet, hvorimod vand absorberer varmen.

Ifølge professor Martin Siegert, udgør Sydpolens kontinent en enorm hvid overflade, »der gør et enormt stykke arbejde for planeten ved at sende solens stråler og varme tilbage i rummet.«

Siegert er såkaldt glaciolog ved University of Exeter, og han fortæller, at havisen omkring Antarktis i øjeblikket er på det laveste niveau, siden 1979, hvor man begyndte at observere den.

Han forklarer også, at den samme proces, hvor isen smelter og blotlægger havet, allerede er i gang i Arktis.

Antarktis oplevede i marts 2022 en hedebølge, hvor temperaturerne var næsten 40 grader varmere end normalt.

»Jeg tror, at det videnskabelige miljø er blevet chokeret over denne sæsons mangel på havis, (havisen, red.) er så meget lavere end de foregående år,« siger Martin Siegert.

Han ser en klar sammenhæng mellem det, han kalder »den antarktiske varmebegivenhed« og den globale opvarmning skabt af fossile brændstoffer.

Han og forskere fra Storbritannien, Chile og Sydafrika konkluderer på baggrund af deres undersøgelser, at situationen bliver forværret de kommende år, medmindre der bliver gjort noget drastisk ved problemet.

»Der er en reel fare for, tror jeg, at Antarktis i de kommende år begynder at opføre sig på en måde, der minder mere om Arktis … at det holder på med at fungere som et kølemiddel for planeten, og begynder at fungere som en radiator,« lyder det fra Martin Siegert.