Det skulle være en ægte drøm, men er tæt på at ende som et mareridt.

Lad os skrue tiden tilbage til i 2017.

Her rejste Kinas præsident, Xi Jinping, og hans rådgivere til en forfalden landsby 100 kilometer uden for hovedstaden Beijing.

Landsbyen lå i et ret øde område bestående af våde moser og rismarker, Xi Jinping havde store planer om at ændre på det hele.

KInas præsident, Xi Jinping, står med et forklaringsproblem. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix

Her seks år senere er området blevet forvandlet til Xis nye flagskib – den grønne og ultramoderne by Xiong'an med 1,1 millioner indbyggere.

Men nu er den nyetablerede by havnet i store vanskelligheder.

Denne sommer har enorme mængder nedbør og ekstreme oversvømmelser sat Xiong'ans fremtid på prøve.

Helt konkret er der tale om den mest voldsomme nedbør i den nordlige del af Kina i 140 år, og de voldsomme oversvømmelser har skyllet biler, broer og veje væk.

Her ses en kinesiske kvinde i området nord for Kina bære sin hun væk fra sit oversvømmede hjem. Foto: Andy Wong/AP/Ritzau Scanpix

Og mindst 142 mennesker har bare i juli mistet livet på grund af oversvømmelserne i området, skriver The Guardian.

Faktisk var Xi Jinping og hans regering advaret om, at det kunne gå den vej for den nye, ultramoderne by.

Da planerne for Xiong'an blev offentliggjort i 2017, slog flere eksperter nemlig alarm.

De mente, at halvdelen af ​​den byen ville være i fare i tilfælde af en voldsom oversvømmelse.

Bekymringer er udtrykt i en rapport udgivet af det kinesiske videnskabsakademi.

'Det nye område har en åbenlys fordel i forhold til beliggenhed og adgang til jord, men der er nogle problemer med mangel på vandressourcer, alvorlig forurening af overfladevand og høj risiko for oversvømmelses katastrofer', står der i rapporten.

Lige nu står Xi Jinping altså med lidt af et forklaringsproblem over for de over en million beboere i den helt nye by, der er hårdt ramt af de voldsomme oversvømmelser.