Onsdag udspillede der sig nogle tragiske scener i den amerikanske by Kenosha i staten Wisconsin.

Under race-demonstrationerne i byen dræbte 17-årige Kyle Rittenhouse to demonstranter og spadserede stille og roligt forbi politiet.

På videoer kan man se, at både han selv og andre personer gør det klart, at han har dræbt to personer, men det gav altså ikke anledning til, at det amerikanske politi anholdt drengen.

Først 16 timer senere dukkede ordensmagten op hos knægtens mor og anholdt ham.

Kyle Ritterhouse som han præsenterer sig selv på de sociale medier. Foto: Instagram Vis mere Kyle Ritterhouse som han præsenterer sig selv på de sociale medier. Foto: Instagram

Hele situationen har skabt forargelse i USA, men den forargelse har Fox-værten Tucker Carlson nærmest toppet med sine udtalelser om dobbeltdrabet i sit eget show på tv-kanalen.

Her sagde han nemlig:

»Er vi virkelig overraskede over, at de her plyndringer og brandstiftelser endte med et mord? Hvordan kan vi være chokerede over, at en 17-årig med rifler beslutter, at de skal holde orden, når ingen anden gør det? Alle kunne se, hvad der skete i Kenosha. Det blev vildere for hver time.«

Videoen af Tucker Carlsons udtalelser gik hurtigt viralt på de sociale medier, og her har mange allerede skrevet, at tv-værten bør fyres, og at kommentarerne bør fordømmes af tv-stationen.

Derfor har mange også delt det samme opslag af Carlson med teksten 'FIRE' – oversat til dansk: 'FYR'.

Endnu er det ifølge avisen Chicago Tribune uvist, hvorvidt Kyle Rittenhouse var en del af de mere eller mindre organiserede militsenheder, eller om han blot var mødt op på egen hånd.

Ifølge politiet vil den 17-årige selvtægtsmand bliver sigtet for to overlagte mord og 'overfald med dødbringende våben'.

I staten Wisconsin skal man være fyldt 18 år for at bære våben på gaden.