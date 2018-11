Kritikken vælter ind mod Fox News-værten Sean Hannity, efter han lovede ikke at støtte præsident Donald Trump og republikanerne under et vælgermøde forud for midtvejsvalget i USA. Tv-værten endte nemlig med at gøre det alligevel.

For pludselig dukkede han op på scenen, hvor han roste Trump under præsidentens valgtale i Missouri mandag aften.

På trods af, at han kun få timer forinden havde tweetet, at han ikke ville støtte Trump.

Ved valget stemmer amerikanerne om sammensætningen af politikere i Senatet og Repræsentanternes Hus, hvilket kan påvirke Trumps muligheder for at få gennemført sin politik.

USAs præsident Donald Trump modtager talk show-vært Sean Hannity på scenen i Missouri 5. november 2018.

Kritikken over episoden kommer fra flere sider, ifølge CNN, men også fra den amerikanske tv-station Fox News selv. Tv-stationen udtaler, at den ikke bifalder episoden, ifølge Variety.

Det var en 'uheldig distraktion', og det er blevet 'påtalt,' lyder det i en udtalelse, der ikke beskriver i detaljer, hvilke konsekvenser det for får tv-værten.

Sean Hannity har selv forklaret, at episoden og rosen til Trump ikke var planlagt. I et tweet giver han udtryk for, at han uventet blev kaldt op på scenen af Trump, og at han ikke følte, at han kunne sige nej.

Sean Hannity var ikke den eneste tv-vært, der var på scenen. Det samme var Fox News-værten Jeanine Pirro. Det var ifølge tv-stationen ellers meningen, at de to kun skulle dække valgmødet.

Her er en række eksempler på kritikken af Sean Hannity:

What I said in my tweet yesterday was 100% truthful. When the POTUS invited me on stage to give a few remarks last night, I was surprised, yet honored by the president’s request. This was NOT planned. — Sean Hannity (@seanhannity) November 6, 2018

BREAKING: @FoxNews tells @thehill that they do "not condone" Sean Hannity, Jeanine Pirro or "any talent participating in campaign events."



Here is an idea for you Fox News.....

FIRE @seanhannity and @JudgeJeanine for participating in Trump's campaign rally! — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 6, 2018

Don’t let it bother you @seanhannity. You are an opinion guy. They can clutch their pearls all they want but the MSM is an on the job marketing arm for the DNC https://t.co/UPVqQcJ62N — d (@BellaDPink) November 6, 2018

To be clear you were on stage campaigning for trump. Sean hannity more like sean lieannity — Just a spicy boy (@brucejcrane) November 6, 2018

You don’t think much of your viewers if you expect them to believe this. Personally, I expect them to believe this, but that’s because I don’t think much of your viewers. — otherguyfromwham (@otherguyfromwha) November 6, 2018

