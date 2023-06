Der gik kun få øjeblikke, inden reaktionen fra Fox News kom:

»Vi er i aften blev gjort opmærksomme på Tucker Carlsons optræden i en video, der varede mere end ti minutter.«

Sådan lyder det i et brev, som tv-stationen har sendt til den højtprofilerede tv-vært, der blev fyret tidligere på året. Det skriver Axios, der set en kopi af skrivelsen.

Heri fremgår det videre, hvordan Fox News mener, at Tucker Carlson med sit nye Twitter-baserede program – der havde premiere tirsdag aften – skulle have brudt sine kontraktlige aftaler.

Tv-stationen vil angiveligt nu undersøge, om der kan tages retslige skridt mod ham.

De to parter har været på kollisionskurs, siden Tucker Carlson uden varsel blev afskediget sidst i april.

I denne uge vendte Tucker Carlson så tilbage i sit eget format på Twitter.

Men ifølge brevet fra Fox News, må han stadig ikke »levere indhold af nogen art, uanset om det er over internettet, streaming eller lignende distribution« og heller ikke via »endnu ukendt digital distribution«.

Tucker Carlson skulle ifølge Axios' oplysninger afvise anklagerne med henvisning til at Twitter ikke er en direkte konkurrent til Fox News.

»Fox forsvarer selve sin eksistens med retten til ytringsfrihed. Nu vil de fratage Tucker Carlson retten til at tale frit, fordi han har valgt at bruge et socialt medie til dele sin tanker om aktuelle begivenheder,« siger tv-værtens advokat, Bryan Freedman, til mediet.

Her kan du se første afsnit af Tucker Carlsons nye Twitter-show: