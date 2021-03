Familien Trump agter ikke at give afkald på indflydelse i USA.

For mens Donald Trump pønser på at genopstille til det næste præsidentvalg i 2024, er et andet familiemedlem også i gang med at stable en politisk karriere på benene.

New York Times skriver, at Lara Trump, der er gift med Donald Trumps søn, Eric, ønsker at have en eller anden fremtræden rolle ved det næste præsidentvalg.

I første omgang er hun dog blevet ansat som kommentator på Fox News, og det skal ses som et skridt på vejen mod den politiske karriere.

På tv-stationen skal hun analysere amerikansk politik og dele sine holdninger om selvsamme.

»Jeg er så glad for at blive en del af Fox-familien,« siger hun om sit nye job.

Hun er slet ikke uvant på Fox. Hun er ofte blevet brugt i politiske sammenhænge af den højreorienterede tv-station, der længe er blevet anset som en favorit i familien.

Senest under præsidentvalget i 2020. Her følte Donald Trump sig dog svigtet af tv-stationen, og det fik mange tv-seere til at flygte.

Siden da er forholdet dog stille og roligt blødt op igen.

Og nu er Lara Trump altså en fast bestanddel af tv-stationen:

»På en måde føler jeg, at jeg længe har været et uofficielt medlem af holdet. Der er længe blevet joket med, at jeg er kommet her så ofte, at sikkerhedsvagterne lige så godt kunne give mig en nøgle.«

Lara Trump var en af flere rådgivere ved valgkampen for Donald Trump sidste år. Og i politiske kredse spekuleres der i, om hun går efter senatsædet i North Carolina, som bliver ledigt til næste år.

Og selvom trådene mellem hendes politiske virke og hendes rolle hos mediet er mange, forsikrer Fox dog, at hun ikke kan fortsætte hos dem, såfremt hun vælge at gå målrettet efter sædet i Senatet.