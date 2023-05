Begravet i en hemmelig hule.

Fotos og video, som blev fundet gemt væk af den hovedmistænkte i Madeleine McCanns forsvinden, har ført til en storstilet eftersøgning.

Det skriver britiske Mirror.

Tysk politi fik fat i videoer og billeder, der menes at være blevet fundet begravet i den hovedmistænkte Christian Brueckners 'hemmelige hule' i en forfalden fabrik i den tyske landsby Neuwegersleben, der ligger lidt udenfor Hannover.

Madeleine McCanns forsvinden under en ferie i Portugal har nu været et mysterium i 16 år.

Tirsdag har politiet indledt en ny eftersøgning efter Madelaine McCanns mulige lig efter de nye oplysninger fra tysk politi.

Foto: Filipe Amorim/AFP/Ritzau Scanpix

Billederne og videoerne har angiveligt ført politiet til en sø, som ligger omkring 40 kilometer nordøst for den ferielejlighed i Praia da Luz, hvor den dengang knap fire år gamle Madeleine McCann forsvandt.

Nærmere bestemt et vandreservoir nær byen Silves.

Dagen igennem har politiet blandt andet ledt på skrænterne rundt om sø og med gummibåd i vandet.

»Portugisisk politi vil foretage en grundig og meget omhyggelig søgning af området i dag. De vil blive opdelt i fire hold, som vil fokusere på en jordsøgning. Det vil være meget omhyggeligt og udtømmende,« lød det i en officiel melding.

Madeleine 'Maddie' McCann var tre år, da hun forsvandt. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

»Glem tanken om store lastbiler og store maskiner. Meget af det arbejde, der skal udføres her i dag, vil blive udført i hånden og med hunde.«

Også detektiver fra Scotland Yard vil befinde sig i området, men kun som observatører, skriver Daily Mail.

Den tyske statsborger Christian Brückner har længe været mistænkt i sagen. Han afsoner allerede en dom for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Portugal, hvor Madeleine McCann forsvandt i 2007.

Christian Brückner nægter selv at have noget med Madeleine McCann-sagen at gøre.

Ifølge politiet færdedes Christian Brückner ofte i området omkring reservoiret, som da også blev undersøgt af dykkere helt tilbage i 2008 – uden resultat.

Denne gang skulle det ikke være i selve vandreservoiret, men området i nærheden af det, politiet leder efter Madeleine McCann.