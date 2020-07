Et 18 år gammelt fotografi har skabt opsigt og knytter på ny den engelske kongefamilie til den afdøde Jeffrey Epstein.

Billedet viser Ghislaine Maxwell, Epsteins tidligere kæreste, og skuespiller Kevin Spacey, der er mistænkt for seksuelle overgreb.

Sammen sidder de og poserer til kameraet, mens de sidder i den engelske trone på Buckingham Palace i London. Det skriver The Telegraph, der søndag bragte billedet på avisens forside.

Det, der er særligt opsigtsvækkende, er måske i virkeligheden historien bag billedet, som du kan se herunder.

Ghislaine Maxwell will “never” offer any information about the Duke of York as part of a plea deal https://t.co/ieoVvMml1S — The Telegraph (@Telegraph) July 4, 2020

The Telegraph skriver, at billedet stammer fra 2002 i forbindelse med, at prins Andrew havde inviteret Ghislaine Maxwell og Kevin Spacey til en privat rundvisning på Buckingham Palace.

I øjeblikket sidder 58-årige Maxwell fængslet for 'hendes rolle i den seksuelle udnyttelse og misbrug af adskillige mindreårige piger af Epstein'. Det oplyser statsanklagerkontoret i New York.

Hun beskyldes for at have rekrutteret unge sexslaver til den pædofiltiltalte milliardær Jeffrey Epstein, der er mistænkt for menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige.

Ghislaine Maxwell var også kvinden, der introducerede prins Andrew til Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Prins Andrew er siden blevet anklaget for at have sex med en 17-årig fremskaffet af Epstein.

Og af den grund er billedet, ifølge The Telegraph, blot med at indikere og synliggøre, at prins Andrews, og dermed det engelske kongehus, har haft et tæt forhold med Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein gennem flere år.

Ifølge CNN har Buckingham Palace og prins Andrews talspersoner ikke ønsket at kommentere billedet.

Ghislaine Maxwell bliver - ifølge ofrene - kaldt for Epsteins højre hånd og har spillet en temmelig afgørende rolle i sagen, hvorfor hun betragtes som det vigtigste vidne til Epsteins forbrydelser.

Ghislaine Maxwell blev for nylig anholdt og risikerer 35 års fængsel. Foto: SVEN NACKSTRAND Vis mere Ghislaine Maxwell blev for nylig anholdt og risikerer 35 års fængsel. Foto: SVEN NACKSTRAND

Det menes, at Maxwell ligger inde med oplysninger, som har potentiale til at fælde nogle af verdens mest magtfulde mænd - deriblandt prins Andrew, såfremt det viser sig, at anklagerne mod ham er korrekte.

Foruden den engelske prins havde Epstein også angiveligt nære bekendtskaber med folk, heriblandt Kevin Spacey.

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin fængselscelle i august sidste år. Hans kompagnon Ghislaine Maxwell forsvandt som sunket i jorden kort efter, men torsdag blev hun anholdt i et luksushjem i New Hampshire, USA.

Både Ghislaine Maxwell og prins Andrew nægter sig skyldige i anklagerne.