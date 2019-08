Berømt cover var med til at give næring til konspirationsteorier om, at Paul McCartney var død.

Beatlesfans markerer torsdag 50-årsdagen for et af bandets mest legendariske albumcovers nogensinde - Abbey Road-fotoet.

Her går de fire beatler over en fodgængerovergang ved Londons Abbey Road Studier.

Billedet til det sidste studiealbum fra The Beatles viser John Lennon gå forrest, da bandet krydser vejen. Han er efterfulgt af Ringo Starr, Paul McCartney og George Harrison.

Idéen til fotografiet stammede fra en tegning af McCartney af tændstikmænd i en fodgængerovergang.

Billedet blev taget klokken 11.35 den 8. august 1969 af den skotske fotograf Scottish Iain Macmillan.

Et stort antal fan var samlet på stedet, hvor billedet blev taget for 50 år siden.

Fotoet blev taget relativt tidligt på dagen for at undgå for mange fans, der vidste, at The Beatles typisk ankom til studiet ud på eftermiddagen.

Macmillan tog billedet fra en trappestige på gaden, mens en politimand stoppede trafikken.

Fotoseancen var overstået på omkring ti minutter.

De sidste optagelser til "Abbey Road" blev optaget 12 dage senere - den 20. august.

Albummet blev udgivet den 26. september - seks dage efter John Lennon privat havde meddelt, at han var ved at forlade bandet.

Albummet blev optaget efter de problematiske optagelser af albummet "Let it Be", som blev udgivet den 8. maj, 1970.

"Abbey Road" blev indspillet i en langt bedre stemning.

Det omfatter 17 numre - deriblandt George Harrison "Something" og "Here Comes The Sun", Ringo Starr's "Octopus's Garden", John Lennon's "Come Together" og det afsluttende medley af flere uafsluttede sange, som overvejende var skrevet af Paul McCartney.

Det berømte cover var med til at give næring til konspirationsteorier om, at Paul McCartney var død og erstattet af en anden.

Tilhængere af teorien mente at se hemmelige tegn om dette på coveret - blandt andet fordi Paul McCartney er barfodet på det ikoniske foto.

Abbey Road Studios ligger i velhaverkvarteret St. John's Wood i det nordvestlige London.

Over 190 af de 210 Beatles-sange blev optaget i studierne på Abbey Road.

McCartneys hjem i London ligger lige rundt om hjørnet for studierne.

/ritzau/Reuters