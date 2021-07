Diskrimination mod personers seksuelle præferencer er ulovligt i Georgien. Alligevel er årets Pride gået fuldstændig galt.

Faktisk er det endt i lidt af en katastrofe.

For 50 fotografer, der ellers skulle dække Priden, blev 5. juli angrebet af anti-LGBT-demonstranter, der er imod hele festen. En af fotograferne var Alexander Lashkarava, der skulle være blevet overfaldet af hele 20 mand.

Han fik adskillige skader på hovedet og måtte opereres, men blev alligevel udskrevet fra hospitalet dagen efter. Søndag blev han fundet død af sin mor. Det skriver BBC og ABC.

Det har nu fået flere mennesker på gaden for at demonstrere mod volden. Nogle af dem bærer skilte, der blandt andet siger:

»Undskyld, vi protesterer, måske undgå at dræbe jeres borgere næste gang.«

»Hvis vi ikke siger fra, så er det vores tur næste gang.«

Den præcise dødsårsag er endnu ukendt, men Alexander Lashkarava skulle efter sigende have beklaget sig over voldsom hovedpine efter udskrivelsen fra hospitalet.

Det har nu fået de lokale myndigheder til at starte en efterforskning for at finde ud af, hvad der præcis forårsagede fotografens skader og kan være skyld i hans død.

Landets premierminister, Irakli Garibshvilia, beskriver overfaldet som en ufattelig tragedie, og mandag er Priden i Georgien officielt blevet suspenderet.

For ifølge premierministeren har de lokale myndigheder ikke været i stand til at skabe et sikkert miljø for LGBT-miljøet og deres støtter.

Det klinger dog måske en smule hult, for både premierministeren og hans regering er selv blevet beskyldt for netop at have orkestreret en voldelig kampagne mod journalister, og han skulle også forud for Priden have sagt, at et sådant event er uacceptabelt i store dele af det georgiske samfund.